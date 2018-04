Ema, il M5s si fa garante di Milano. E prende appuntamento in Ue per Sala

Ema, il M5s annuncia l'appuntamento di Sala all'Ue

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala sara' ascoltato dalla Commissione Petizioni del Parlamento europeo sulla questione Ema il prossimo 16 maggio. Lo ha annunciato in una nota l'eurodeputata del Movimento 5 Stelle Eleonora Evi. Lo scorso novembre, il Consiglio Ue aveva assegnato ad Amsterdam la sede dell'agenzia europea dei medicinali, che deve lasciare Londra per effetto della Brexit. Pochi mesi dopo sono emersi ritardi e incoerenze fra quanto dichiarato nella candidatura della citta' olandese e le effettive infrastrutture disponibili, provocando le proteste di Milano che era stata sconfitta in un sorteggio fra le due citta' piu' votate dai paesi Ue.

"E' stata accolta la nostra richiesta - sottolinea Evi - velocizzando quanto piu' possibile la discussione della petizione. Milano ha subi'to un torto. Sosteniamo, dunque, gli sforzi del Sindaco Beppe Sala che sta seguendo ogni possibile strada per rendere giustizia. Sull'EMA il nostro impegno e' massimo. Il nostro Piernicola Pedicini partecipera' mercoledi' al primo trilogo con la Commissione e il Consiglio. Amsterdam deve dimostrare ogni tre mesi l'avanzamento dei lavori per la costruzione della sede. Solo con la politica del fiato sul collo si potrebbe arrivare a una sanzione di revoca dell'autorizzazione e ridare cosi' una possibilita' a Milano", conclude Evi.