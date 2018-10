Ema, in ritardo trasferimento ad Amsterdam. Lega: "Riaprire la partita Milano"

Ema: Grimoldi (Lega), in ritardo trasloco ad Amsterdam, riprovare con Milano

"La scelta di assegnare con il sorteggio l'Agenzia Europea del Farmaco, l'Ema, ad Amsterdam si sta rivelando deleteria per il funzionamento della stessa agenzia, per via di ostacoli logistici, legati alla lentezza dei lavori infrastrutturali per dotare l'Ema di una nuova sede ancora interamente da costruire nella capitale olandese, ma anche per via di problemi burocratici e fiscali". Lo afferma Paolo Grimoldi, Vice presidente della Commissione Esteri e deputato della Lega.

"Il trasloco ad Amsterdam sta comportando un'emorragia di personale, quantificata in circa il 30% di funzionari e addetti che non vogliono trasferirsi in Olanda per ragioni fiscali (perderebbero un quarto dello stipendio e avrebbero un costo della vita piu' alto rispetto a Londra, a cominciare dalle abitazioni), ed un rallentamento delle attivita' dell'Ema. E ci sono annessi problemi per il trasferimento delle circa 2500 societa' satelliti dell'Ema. Per tutte queste ragioni chiediamo al Governo e al ministro degli Esteri, Moavero, di riproporre a livello europeo la questione dell'Ema a Milano, di trasferirla subito, per assicurare la piena funzionalita' dell'Agenzia che nel capoluogo lombardo troverebbe una sede gia' pronta ad accoglierla, quella di Palazzo Pirelli, e una serie di componenti logistiche e amministrative che faciliterebbero il trasferimento del personale e delle societa' satelliti da Londra".