Ema, interrogazione contro Amsterdam. Maroni: "Milano è pronta"

Ema, interrogazione in Commissione europea per riconsiderare l'assegnazione ad Amsterdam. Milano spera



"Se Amsterdam non rispetta gli impegni per la nuova sede di Ema noi siamo pronti, il Pirellone c'e'". Lo scrive, sul suo profilo Facebook, il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, postando e commentando la notizia riportata da un'agenzia relativa all'interrogazione congiunta, alla Commissione europea e al Consiglio, delle eurodeputate Patrizia Toia del Pd ed Elisabetta Gardini di Forza Italia, affinche' venga riconsiderata "l'assegnazione dell'agenzia europea del farmaco (Ema), alla luce dei ritardi di Amsterdam".

Ema, Gardini e Toia: "Amsterdam senza sede, valutazione ancora valida?"

"Le due eurodeputate fanno riferimento ad alcuni articoli di stampa che "evidenziano la mancata disponibilita' di una sede, seppure provvisoria, dell'Agenzia europea del farmaco ad Amsterdam entro marzo 2019". A causa di tali ritardi, che secondo Toia e Gardini danneggiano il diritto alla salute dei cittadini, non rispettando il principio della continuita' e arrecando costi aggiuntivi al bilancio Ue. Da qui la richiesta se Commissione e Consiglio "ritengano ancora valida la valutazione tecnica fornita prima dell'assegnazione e se non considerino il mancato rispetto degli impegni presi ragione per riaprire la procedura"