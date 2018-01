Ema: Lattuada (Cgil), se partita si riapre bene per buona occupazione

Elena Lattuada

IMPRESE-LAVORO.COM -Milano – “Ema rappresentava e rappresenta un’opportunità di sviluppo non solo per Milano ma per la Lombardia e l’intero Paese”, spiega Elena Lattuada, segretario generale della Cgil Lombardia a margine della Conferenza di programma a Milano. “E’ chiaro che il dossier preparato su Milano aveva tutte le caratteristiche per essere accolto, tant’è che è finita col sorteggio. Oggi continuano ad esistere le condizioni per accogliere da subito l’Agenzia quindi, al netto delle modalità, se la partita si riapre questo è importante perché è, con altre operazioni sull’area metropolitana, un elemento di sviluppo e di crescita della buona occupazione per questo territorio”, conclude Lattuada.