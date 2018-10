Ema, M5S all'Ue: "Amsterdam in vergognoso ritardo, Milano torni in gioco"

"Su Ema avevamo ragione. Lo stato dei lavori dell'edificio in costruzione ad Amsterdam e' in vergognoso ritardo come dimostrano recenti inchieste giornalistiche. Inoltre, i costi previsti per il trasferimento sono lievitati fino a prefigurare un beffardo danno erariale nei confronti dei cittadini europei". Lo sottolineano, in una nota, gli europarlamentari del Movimento 5 Stelle, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi e Marco Valli, a proposito dell'Agenzia europea del farmaco. "Abbiamo presentato un'interrogazione alla Commissione europea perche' i fatti smentiscono l'impegno assunto di trasparenza e coinvolgimento del Parlamento europeo. Questo inutile spreco di denaro pubblico poteva essere evitato ammettendo che Amsterdam non era e non e' pronta a ospitare l'agenzia del farmaco. La nostra posizione e' semplice: bisogna dare a Milano l'opportunita' di ritornare in gioco perche' e' la soluzione piu' pratica per i dipendenti dell'Ema, piu' conveniente per i contribuenti europei e piu' veloce visto che garantisce la continuita' operativa, concludono.