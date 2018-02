Ema, Maroni: Gentiloni si faccia sentire, dare possibilità a Millano

Ema, Maroni: Gentiloni si faccia sentire a Bruxelles, dare possibilità a Millano



"Devo dire che sono un po' incazzato per tutta questa vicenda. Noi abbiamo messo a disposizione il Pirellone perche' era gia' pronto. Quando la sede Ema e' stata assegnata ad Amsterdam e' stato fatto con la monetina ed e' stata preferita a Milano, senza un esame attento ma tirando a sorte". Il Governatore della Lombardia, Roberto Maroni, ospite di 'Non Stop News' su Rtl parla di Ema, l'agenzia per il farmaco.



"Noi abbiamo fatto ricorso a Commissione e Parlamento Ue. Io non confido che la Corte di Giustizia ci dia ragione, e c'e' bisogno di azione forte del governo italiano sull'Ue. Mi auguro che Gentiloni si faccia sentire a Bruxelles. Ora e' necessario che Governo Italiano e Parlamento Ue esaminino con attenzione la vicenda: Amsterdam non ce la fa con i tempi? Allora diamo a Milano la possibilita' di prendere la sede Ema, perche' e' la seconda classificata" ha aggiunto.