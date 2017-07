Ema, Maroni teme Macron. ”Sono ottimista ma…”: 4 scommesse



Dopo gli schiaffi di Macron a Fincantieri ora rischiano di arrivare quelli della Merkel per l’Agenzia Europe del Farmaco. L’ha rivelato il governatore Maroni. "Non sono pessimista (sull’arrivo dell’Ema a Milano ndr), sono moderatamente ottimista e per me, che sono ottimista di natura, e' effettivamente un po' poco, perche' mi rendo conto che Macron dice 'prima la Francia, prima i Francesi', lui, che era l'idolo della sinistra, ora dice le stesse cose di Trump. Mi pare molto determinato a ottenere risultati concreti, sbeffeggiano anche le regole europee e mi risulta che abbia fatto questo accordo con Merkel, per mandare Ema a Bratislava, che ha un dossier debolissimo rispetto a Milano: se pero' prevale la volonta' politica, l'asse franco-tedesco, noi non abbiamo alleati in Europa, purtroppo, perche' il Governo italiano e' molto debole sul fronte internazionale". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, questa mattina, a margine dei lavori del Consiglio regionale, in apertura dei quali ha illustrato all'Aula la candidatura di Milano a ospitare la sede dell'Agenzia del Farmaco.



"Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, sia come Regione che come Comune - ha ribadito Maroni -, abbiamo contribuito a fare un dossier molto competitivo, con la messa a disposizione di Palazzo Pirelli, adesso il pallino e' nelle mani del Governo".