Ema, Milano ci crede: arriva Gentiloni. Il dossier

GENTILONI A MILANO PER CANDIDATURA A SEDE EMA

La giornata si apre con un appuntamento importante del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che sarà a Milano e in Brianza. Ma è nel capoluogo lombardo, alle 11 e 30, che il premier terrà una conferenza stampa dedicata ad una delle priorità nazionali: la candidatura di Milano a sede dell'Agenzia europea per i medicinali. Successivamente, alle 13, Gentiloni visiterà lo stabilimento VRV di Ornago, quindi lo stabilimento Giorgetti di Meda e, alle 16, sarà allo stabilimento Caimi Brevetti di Nova Milanese.

Fra gli appuntamenti istituzionali, spicca la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con la presidente della Camera Laura Boldrini, alla Conferenza degli ambasciatori, presso il ministero degli Esteri alle 16 e 30. Quanto ai lavori parlamentari,in commissione Affari sociali alla Camera si esamina il dl vaccini, approvato dal Senato, mentre il aula alle 12 i deputati esamineranno il bilancio interno di Montecitorio. E, a seguire, una mozione sulle armi nucleari e una pdl sui delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili.

EMA, GALLERA: "LOMBARDIA PRIMA IN EUROPA IN FARMACEUTICA, SEDE PIÙ APPROPRIATA"

"I dati pubblicati da Farmindustria a fine giugno affermano la Lombardia prima regione farmaceutica in Europa, a questo punto non vi e' dubbio che Milano sia la sede piu' appropriata ad accogliere l'Agenzia europea del farmaco". Cosi' in una nota l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera commenta i dati di Farmaindustria sugli indicatori farmaceutici i Italia, riportati in un servizio di approfondimento che sara' pubblicato domani su 'Lombardia Speciale' (www.lombardiaspeciale.regione.lombardia.it). Tra i numeri riportati nel servizio, si spiega nella nota, che fanno della Lombardia la regione leader in Italia e in Europa, spiccano i 46.000 addetti farmaceutici e dell'indotto, pari al 50 per cento del totale nazionale, i 400 milioni di investimenti e i 3.000 occupati, in Ricerca e Sviluppo, e i 5 miliardi di export, che rappresentano un quarto di quelli dell'intero Paese, secondo produttore farmaceutico dell'Unione Europea. "Numeri importanti - ha concluso Gallera - che evidenziano la presenza di uno straordinario ecosistema composto dalla presenza sul nostro territorio di 18 dei 49 Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico italiani, dove gli imponenti investimenti nella ricerca di nuovi farmaci si coniugano con l'assistenza per salvare la vita alle persone".