Ema, l'Olanda: pronti a far visitare le strutture.Sul web le foto dei cantieri

Ema: Olanda, pronti accogliere Parlamento per visita strutture

Il governo olandese e' pronto a collaborare con il Parlamento europeo e ad accogliere gli Europarlamentari che vorranno visitare le strutture che ospiteranno la nuova sede dell'Agenzia europea del farmaco. Lo riferiscono all'AGI fonti diplomatiche olandesi, dopo la richiesta avanzata ieri dalla Commissione Ambiente dell'Europarlamento che aveva chiesto di poter effettuare un sopralluogo nelle sedi che dovranno ospitare l'Ema. "Siamo in stretto contatto con il Parlamento europeo per una visita ai siti - dice la fonte diplomatica - ne saremo onorati. Non vediamo l'ora di condividere i nostri piani e progredire con loro. Garantire che la delocalizzazione dell'Ema proceda secondo i piani e' una responsabilita' condivisa da tutti noi, in modo da garantire che l'agenzia possa continuare il suo importante compito senza interruzioni", aggiunge la fonte.

Ma sul web circolano le foto dei cantieri

Ma intanto la foto dei cnatieri di Amsterdam fa il giro della rete dopo il doppio ricorso di governo e Comune per riaprire la partita dell’Agenzia del farmaco. Una cartolina da un cantiere ancora all'inizio contrapposta a una del Pirellone già pronta, rilanciata da Lia Quartapelle del Pd su Twitter, è stata ripresa da più parti.