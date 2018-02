Ema, superiamo il lutto: siamo stati scippati (ed è colpa del Governo)

Pinocchio

C'era una volta il superamento del lutto. Già l'abbiamo detto, ed è bene ricordarlo. Occorre superare il lutto di Ema. Il sindaco oggi chiede di essere ascoltato in audizione, di visionare il dossier, di recriminare per il fatto che gli olandesi hanno barato. Tutto giusto. Tutto molto giusto. Tutto brutto o molto brutto. Una buona diplomazia che si rispetti, e qui non si tratta del sindaco, ma del governo, queste cose le avrebbe dovute prevedere prima. Prima del giudizio, prima del sorteggio, prima della sconfitta. La diplomazia fa questo: fa trattative e guarda che l'avversario non giochi sporco. Sennò, poi, piangere diventa una cosa un po' misera e quasi stucchevole. La verità è che ci hanno scippato l'Ema. Non per colpa di Milano, degnissima candidatura. Ma per colpa del governo. E' ora di ricordarselo. Ed è ora di capire che è anche per questo che tra Sala e Renzi non corre buon sangue