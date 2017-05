Emergenza immigrati, Lega contro il piano del Governo: "Lombardia al collasso"

Profughi a Milano Error processing SSI file



Profughi in Lombardia, è rivolta degli amministratori della Lega Nord contro le scelte del governo per affrontare l'emergenza immigrati.

Afferma Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda: "Il piano del Ministero degli Interni per fronteggiare l'emergenza immigrati è inaccettabile perché si ostina a continuare a imporre dall'alto, da Roma, la redistribuzione su base regionale basata sul criterio della percentuale di migranti pari alla propria quota di accesso al Fondo nazionale per le politiche sociali, per cui, per esempio, alla Lombardia spetta il 14,15% del totale e al Lazio appena la metà, l'8,6%: in questo modo entro fine anno la Lombardia, che già ospita 28mila richiedenti asilo, avrebbe 40mila richiedenti asilo da ospitare se, come previsto, in Italia ne sbarcheranno oltre 250mila. Una follia, essendo le strutture lombarde già sature e al limite del collasso. Il Viminale riveda il suo piano, così è inaccettabile".

Commenta l'assessore regionale Simona Bordonali: "Apprendiamo da fonti di stampa la scelta del Governo di sistemare un centro per i rimpatri alla caserma Serini di Montichiari. Al contrario delle intenzioni dichiarate alcune settimane fa dal ministro dell'Interno, Marco Minniti, e da quanto fatto dal presidente Maroni quando ricopriva quell'incarico, la Regione Lombardia non è stata minimamente coinvolta. Si tratta dell'ennesima scelta imposta dall'alto. Non c'è alcuna comunicazione istituzionale da parte del Governo e, a questo punto, non sappiamo se il sindaco sia stato coinvolto oppure no nel prendere questa decisione".

DOMANI MARONI INCONTRA MINNITI - "Domani il presidente Maroni incontrerà il ministro Minniti. Ci auguriamo che ci vengano fornite spiegazioni. Dal canto proprio - ha concluso Bordonali - la Regione Lombardia, prendendo atto dell'imposizione del Governo, chiederà al ministro di non mandare più alcun richiedente asilo a Montichiari, territorio già inflazionato dal problema dell'immigrazione e da questa nuova incombenza".