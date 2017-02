Il Pirellone

Emergenza: Pirellone illuminato ed evento Milano per '112 day'



Il grattacielo Pirelli illuminato con la scritta '112 day' per due notti e un evento in Galleria Vittorio Emanuele a Milano per celebrare la giornata europea del numero unico di emergenza. Carabinieri, polizia, vigili del fuoco, soccorso sanitario, protezione civile, polizia locale e associazioni si riuniranno, sabato alle 11, nell'ottagono della Galleria per promuovere il servizio 112, che, nel 2016, ha ricevuto a Milano quasi due milioni di chiamate.



Il presidio - si legge in una nota dell'agenzia regionale per l'emergenza e l'urgenza - ha l'obiettivo di far conoscere il numero unico 112 e l'applicazione 'Where are u', che permette di effettuare una chiamata di emergenza con il contestuale invio della posizione esatta di chi chiama