Emis Killa, nuovo album: "Reggo gli insulti"

Il rapper Emis Killa presenta ieri a Milano il suo nuovo album, "Supereroe". L'incontro è stata un'occasione per parlare anche di vari temi, dalla politica ("Questi leader così aggressivi mi fanno paura") alle recenti tendenze musicali ("Queste mode passeranno, la gente non è stupida"). In uno dei suoi interventi, Emis Killa ha parlato del suo rapporto con gli hater: "Io mi sono fatto le ossa e sono pronto ad essere insultato, la mia fidanzata no e non voglio coinvolgerla in tutto questo", ha detto il rapper.