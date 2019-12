Milano

Mercoledì, 18 dicembre 2019 - 10:47:00 "Emme come Milano": Memo Remigi in concerto con Regione Memo Remigi in concerto gratuito all'Auditorium Testori di piazza Città di Lombardia giovedì 19 dicembre

Memo Remigi "Emme come Milano": Memo Remigi in concerto con Regione “Natale in Regione Lombardia”: giovedì 19 dicembre alle 18.30, nell'ambito del programma di eventi per il Natale promossi da Regione Lombardia, all'Auditorium Testori di piazza Città di Lombardia concerto gratuito di Memo Remigi "Emme come Milano".