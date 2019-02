Emporio Armani Caffè: re-opening dopo il restyling

Milano Fashion Week: Giorgio Armani apre il suo rinnovato Emporio Armani Caffè e Ristorante con un re-opening la cui inaugurazione è avvenuta nella serata di giovedì 21 febbraio. Lo spazio in via Croce Rossa (zona Montenapoleone), si presenta completamente diverso, sia dal punto di vista estetico che di proposta gastronomica.

All'esterno la novità è un secondo dehors che si aggiunge a quello già esistente. All’interno, come racconta Pambianconews.com, il piano terra si divide in due parti, collegate tra loro ma indipendenti. Da via Croce Rossa, si accede al nuovo bar caffetteria, dove è possibile trovare sia la pasticceria fresca di produzione propria, sia prodotti Armani/Dolci by Guido Gobino. Al momento pranzo, invece, è stata riservata la parte adiacente al bar, a cui si può accedere ora anche dal nuovo ingresso di via Giardini. Al piano superiore il ristorante con cucina a vista e punto accoglienza ‘champagne bar’.

La cucina è mediterranea con menu tutto italiano. Il piano terra, più informale, offre sia a mezzogiorno che la sera una carta con i piatti più classici. Al piano superiore, il menu è gourmet tra tradizione e innovazione.