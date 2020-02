Empowerment e tabù mestruazioni: incontro a Palazzo Marino

Tabù mestruazioni: incontro a Palazzo Marino

Parlare di empowerment al femminile partendo da un tema ancora oggi intrecciato con troppi pregiudizi: le mestruazioni. L'occasione è mercoledì 12 febbraio alle 18 in Sala Alessi, Palazzo Marino, con l'incontro promosso da Diana de Marchi, presidente della Commissione Pari opportunità e Diritti civili del Comune di Milano. Saranno presentati i risultati di una ricerca di Essity sul ciclo mestruale in Italia. L'obiettivo è quello di promuovere un dibattito pubblico sul tema, ancora tabu per molti.

"Parliamo liberamente di mestruazioni perchè diventi normale per donne e uomini - spiega De Marchi -, perchè la ricerca evidenzia ancora che nonostante il ciclo mestruale sia naturale e fisiologico, non è ancora normale parlarne". Intervengono Alessandra Graziottin, Cosimo Finzi, Nicoletta Orthmann, Lucia Tagliaferri, Maria Luisa Deni, Alice Berardi, Martina Ricca, Gaia Romani, Silvia de Dea. Modera Luisa Adani, commenti di chiusura affidati a Diana De Marchi, saluti finali della senatrice Valeria Valente.