Enel, arriva la prima colonnina di ricarica veloce in autostrada

Enel X ha installato e attivato presso l'area di servizio Q8 di Rho Sud, la prima stazione di ricarica lungo il tratto autostradale. Grazie all'accordo siglato da Enel X e Q8 sarà infatti possibile muoversi in elettrico tra Torino e Milano senza dover per forza deviare ed uscire per effettuare la ricarica del veicolo, modificando il proprio viaggio. L'accordo prevede inoltre l'installazione di ulteriori quattro stazioni di ricarica JuicePump (Fast Recharge) da 50kW in altrettante stazioni di servizio Q8. Oltre a quella installata a Rho Sud è attiva anche la colonnina presso la stazione di servizio Q8 di viale Alcide De Gasperi a Milano. Le altre verranno installate e rese operative nei prossimi mesi presso le stazioni di servizio di Marcon (Venezia), Carugate e Cinisello Balsamo (Milano). "L'accordo con Q8 ci consente di raggiungere un fondamentale e tanto atteso risultato per la realizzazione del Piano nazionale di infrastrutture di ricarica e per la diffusione della mobilità elettrica in Italia. Grazie a questo accordo infatti finalmente avremo una infrastruttura di ricarica su rete autostradale totalmente integrata ed interoperabile con quelle che stiamo installando su tutto il territorio nazionale", afferma Francesco Venturini, Responsabile Enel X. "Chi guida un'auto elettrica potrà infatti utilizzare le stesse modalità di ricarica, con le stesse condizioni contrattuali, in tutte le altre infrastrutture di ricarica. Continua il nostro impegno nella sfida per rendere la mobilità elettrica una realtà non solo per pochi appassionati ma a disposizione di tutti".

"La realizzazione di questi punti di ricarica elettrica in collaborazione con Enel X - dichiara Alessandro Lietti, Direttore Business Development di Kuwait Petroleum Italia SpA - testimonia la visione di Q8 di una mobilità sostenibile realizzata anche grazie all'innovazione, da sempre al centro della strategia di Q8. Una strategia - prosegue Lietti - che si concretizza, tra l'altro, in un ingente piano di investimenti per garantire il rifornimento sia ai veicoli elettrici sia ai veicoli alimentati a carburanti alternativi sulla propria rete di distribuzione al fine di soddisfare, ai più elevati standard qualitativi, le diversificate necessità dei nostri clienti". Con EVA+ è già attiva la prima rete di ricarica che consente di utilizzare i veicoli elettrici fuori città. Ad oggi la rete di EVA+ vede già operative più di 100 Fast Recharge che raggiungeranno il numero complessivo di 200 entro metà 2019, 180 in Italia e le altre 20 in Austria. Il programma, co-finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito di 'Connecting Europe Facility', vede la collaborazione di Enel, in qualità di coordinatore, e Verbund (principale utility austriaca) insieme ad alcuni tra i principali costruttori automobilistici di veicoli elettrici a livello mondiale come Renault, Nissan, Bmw Group e Volkswagen Group Italia (con le marche Volkswagen e Audi).