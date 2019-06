Enel, rinnovata la storica sede di Milano in via Carducci

La presidente di Enel, Patrizia Grieco, insieme al direttore Enel Italia, Carlo Tamburi, ha inaugurato stasera il restyling della storica sede del Gruppo a Milano in via Carducci, alla presenza del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

“Io non posso far altro che ringraziare Enel e non solo per l’investimento ma anche perché a proposito di temi delicati del nostro Paese è utile trovare tra pubblico e privato la formula per affrontare le problematiche sociali, ambientali ed economiche” Ha sottolineato il sindaco di Milano, aggiungendo:” La questione ambientale è importantissima ma bisogna passare dall’enunciato alla pratica e Enel sta spendendo. Fa bene a farlo a Milano perché è sempre stata una città molto sensibile all’innovazione e all’ambiente”

Sala: "Inaugurazione sede rinnovata Enel a Milano, i miei ringraziamenti"

Patrizia Grieco, Presidente di Enel, ha altresì messo in evidenza ad Affaritaliani.it: “E’ una giornata importante per i progetti di riqualificazione di Enel, dei loro spazi e della vita lavorativa dei propri colleghi. Siamo in questo edificio dall’inizio, quindi per noi è particolarmente importante e siamo anche contenti di poter restituire alla città un edificio di Giò Ponti che ha contribuito fortemente alla ricostruzione della Milano del dopoguerra”.

Grieco, Enel:"Una giornata importante per i nostri progetti di riqualificazione"

Lo storico palazzo, progettato dal noto architetto e designer nonché uno dei geni poliedrici più rappresentativi del nostro ‘900, Giò Ponti, è stato interamente ristrutturato. Enel, che occupa l’edificio dal 1962, ha volutamente scelto di rimanere in questa sede per ridare al palazzo il ruolo che gli spetta tra i luoghi di lavoro di qualità che sempre più caratterizzano Milano. Al centro della trasformazione degli spazi interni, c’è l’attenzione alle persone, con la realizzazione di ambienti lavorativi costruiti attorno alle loro esigenze: il restyling segue una logica di smart office che rende più piacevole e dinamico il luogo di lavoro. Come spiega Carlo Tamburi ad Affaritaliani.it: “Siamo contenti di riaprire il nostro nuovo ufficio di Milano, in una logica di sobrietà e di recupero di un immobile che meritava di essere valorizzato, quindi un intervento pensato a valorizzare l’esistente”

Tamburi, Enel:"Inaugurazione restyling sede di Milano, logica di rivalutazione dell'esistente"

Nella sede di via Carducci, oltre alle 500 postazioni fisse per tutti i colleghi, trova spazio un piano interamente ideato per lo smart working che punta sul concetto di condivisione delle postazioni che ogni giorno possono essere occupate da persone diverse. Ogni desk è prenotabile e personalizzabile in base alle necessità del momento, in quanto dotato di un sistema di regolazione di altezza. Per il benessere di tutti i colleghi, sono stati realizzati anche il nuovo “Auditorium dell’energia”, un’area ristoro sociale, uno spazio ludico polivalente adatto anche allo sport, spogliatoi, aree break e sale riunioni dotate di impianti di videoconferenza prenotabili tramite app. Il percorso di rinnovamento delle sedi aziendali intrapreso da Enel coinvolge anche altre sedi del Gruppo e proseguirà nei prossimi anni per offrire a tutti ambienti di lavoro sempre più confortevoli e innovativi, in linea con la filosofia Open Power dell’azienda.