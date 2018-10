Enerxenia, buoni spesa ai clienti: 100 euro per chi fa luce e gas

Enerxenia: buoni spesa da 100 euro per chi fa luce e gas

Sempre più radicata, sempre più vicina ai clienti e al territorio. Enerxenia sviluppa ulteriormente le proprie attività. La società fa parte della Business Unit vendite del gruppo Acsm Agam, nato dall’integrazione delle utilities di cinque province nel nord Lombardia fra cui appunto quelle storicamente attive a Monza.

“L’azienda è da sempre vicina ai clienti con una presenza consolidata e crescente, attraverso i nostri punti vendita e il nostro personale, che ci consentono di rispondere in modo chiaro alle diverse esigenze, con trasparenza e chiarezza nella gestione del contratto. Una stretta di mano, il contatto diretto fa la differenza”, ha rimarcato il presidente di Enerxenia Roberto Trangoni.

La società lancia una nuova campagna: regala un buono spesa per ogni nuovo contratto sul mercato libero di gas naturale e di energia elettrica. L’offerta prevede un buono spesa di 50 euro per ogni nuovo contratto luce o gas, con la possibilità quindi di ottenere ben 100 euro di spesa gratis sottoscrivendo entrambe le forniture. “Il buono è immediatamente spendibile in tutti i punti vendita di Esselunga, partner dell’iniziativa”, ha spiegato Gabriele Belluz, dell’ufficio marketing del Gruppo.

“La promozione è valida sia per i nuovi clienti sia per i clienti Enerxenia che fanno ancora riferimento al mercato di tutela”, ha sottolineato Giannantonio Marinoni, amministratore delegato della società. “L’offerta è infatti valida anche per tutti i nostri clienti non ancora passati al mercato libero. In vista della liberalizzazione, vogliamo offrire da subito un’interessante opportunità alla nostra clientela attuale e futura”, ha aggiunto.

La cosiddetta Multiutility del Nord Lombardia ha mantenuto l’identità di ogni singola realtà confluita nel Gruppo: convenienza dell’offerta, trasparenza contrattuale, punti vendita, radicamento, personale attento e preparato caratterizzano il servizio e sono il biglietto di Enerxenia in un mercato sempre più competitivo. Proprio la presenza, sia fisica, con le persone e gli sportelli, sia in termini di attenzione ai bisogni e duttilità della proposta, rappresenta il valore distintivo della storica azienda monzese.