Englaro, il Consiglio di Stato dà ragione al padre: "La Lombardia doveva far staccare il sondino"



La Regione Lombardia dovraàrisarcire Beppino Englaro con 132mila euro. Lo ha sancito il Consiglio di Stato che ha confermato la sentenza emessa dal Tar lombardo nel 2016. La terza sezione di Palazzo Spada ha dunque condiviso le conclusioni dei giudici amministrativi di primo grado che condannarono la Regione, all'epoca dei fatti guidata da Roberto Formigoni, per aver impedito la sospensione della nutrizione e dell'idratazione artificiale ad Eluana Englaro, figlia di Beppino, che da 17 anni era in stato vegetativo. La donna mori' in una struttura di Udine nel febbraio 2009.