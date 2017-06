Enjoy, scooter sharing addio. Boom di richieste per acquistare le moto

Scooter Sharing Enjoy

Scooter sharing a Milano addio: Eni rinuncerà entro fine mese al servizio ed i Piaggio Mp3 rossi di Enjoy saranno quindi dismessi. Come racconta Repubblica, è un vero e proprio boom di richieste da parte di utenti privati per poter acquistare i mezzi, una volta che non faranno più parte della flotta Enjoy. Ma Eni ha già chiarito che sarà molto difficile fare l'affare: gli scooter appartengono alla società Leasys, che li ritirerà e, dopo aver tolto la livrea di Enjoy e tutti i dispositivi necessari allo sharing (tra cui il limitatore di velocità a 90 chilometri orari), li rivenderà attraverso i propri canali. Ma a prezzo di mercato e non di saldi da fine stagione come molti speravano...