Epam: lotta allo spreco con la FoodyBag. E si aiuta il Centro Italia

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – Fino all’11 maggio i milanesi potranno contribuire alla rinascita delle imprese del Centro Italia colpite dal terremoto - per non dimenticare – pranzando o cenando in uno dei locali aderenti a “FoodFriends for good”, l’iniziativa di Epam, l’Associazione milanese dei pubblici esercizi (Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza) all’interno di FoodFriends, che promuove menu solidali con almeno un prodotto proveniente dalle aziende delle aree colpite dal sisma. Ma non solo: in questi stessi locali il cibo avanzato non viene buttato, ma riposto nella FoodyBag (contenitore realizzato grazie al contributo di Edenred e Re-Box) e consegnato al cliente da portare a casa per una maggiore sensibilizzazione nella lotta allo spreco alimentare. “Un gesto virtuoso del quale non vergognarsi – commenta Lino Stoppani, presidente di Epam (e vicepresidente di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza - che ribadisce l’importanza della conoscenza di una corretta e sana alimentazione che segue i giusti principi nutrizionali e che promuove un approccio responsabile al cibo”. I locali che aderiscono sono: Osteria Della Conca Fallata (Via Della Chiesa Rossa 113), The Meatball Family (Via Vigevano 20), Mamusca (Via B. Davanzati 2) , Ristorante O Lei (Via G. Washington 20), Binario 11 (Via P. Paleocapa 1), La Fornace (S.S. Sempione 241), La Guardia (Via XX Settembre 73), Aragosta D'oro (Via Verità Don Giovanni 19), Panzera Milano (Viale M. Santo 10), Panzera Milano (Piazza Luigi Di Savoia 1/9), Loop (Via R.Sarfatti 1), Maria Marinoni (Piazzale Cadorna 10), Rose By Maria (Piazzale Cadorna 14), Movida (Via A.Sforza 41), Ronchi 78 (Via San Maurilio 7), La Mongolfiera (Via G. Da Milano 4), Cafe' Metropolis (Via Vittor Pisani 5), Bar Picchio (Via Melzo 11), Poldo (Bastioni Di Porta Nuova), Amicis Ristoro Con Pasticceria (Via De Amicis Edmondo 44).