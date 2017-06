Era in malattia ma... scalava le montagne, Bresciano denunciato per truffa

Skyrunning

Ufficialmente era a casa, in convalescenza dopo la ricaduta di un intervento chirurgico. Ma, invece di essere a letto, un dipendente di una società di servizi del Bresciano... scalava le montagne di corsa. L'uomo, appassionato di skyrunning, è stato scoperto dagli uomini della Guardia di Finanza, che ha ricostruito la fitta agenda di appuntamenti dello sportivo. Se un periodo di convalescenza era legittimo, l'uomo era riuscito ad ottenere ulteriori 60 giorni, che aveva tuttavia impiegato allendandosi su percorsi di montagna in vista di una gara nazionale, per la quale aveva alloggiato a 150 chilmoetri da casa. Era riuscito a farsi rilasciare dai medici certificati di astensione dal lavoro, con regolari emolumenti da azienda e Inps. Ma è stato scoperto e deferito all'autorità giudiziaria: è stato notificato l'avviso della conclusione delle indagini preliminari per l'ipotesi di reato truffa aggravata ai danni di un ente pubblico.