Erba, spari in azienda dopo una discussione con due dipendenti

Ieri pomeriggio, attorno alle 13, a Erba, in provincia di Como, un uomo ha esploso tre colpi di pistola all'interno della Real Steel, un'azienda di minuteria metallica, dopo una discussione con due dipendenti. I colpi, esplosi verso i dipendenti e verso un'auto, non sono fortunatamente andati a segno. Tutto e' successo dopo che in azienda si sono presentate due persone per parlare con due dipendenti. Il colloquio si e' subito acceso, fino a quando uno dei due avventori ha sparato con una calibro 38. I due se ne sono andati e i dipendenti hanno chiamato i carabinieri, che stanno indagando sull'episodio, la cui dinamica resta poco chiara.