Erba, uomo rifiuta la stretta di mano a un ragazzo di colore a messa di Natale

Natale: Erba, a Messa rifiuta stretta di mano a ragazzo di colore

Durante la Messa di Natale un uomo avrebbe rifiutato di stringere la mano a un ragazzo di colore. L'incredibile episodio, come riporta 'La Provincia di Como' e' accaduto a Erba, nel Comasco, nella chiesa di Santa Maria Nascente, protagonista suo malgrado un ragazzo di 13 anni.

Secondo la ricostruzione, durante la Messa, alla tradizionale esortazione 'Scambiatevi un segno di pace' lo sconosciuto avrebbe detto "Io a quelli di colore la mano la do per ultimo", ben guardandosi pero' dal porgere la mano anche in un secondo tempo. L'episodio non sarebbe stato notato dagli altri presenti alla cerimonia, ma il ragazzo lo ha riferito alla zia, che ha deciso di rendere nota la vicenda attraverso i social per chiedere solidarieta'.