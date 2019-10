Escape room 'fuorilegge', no luce e sicurezza, sequestrato palazzo

La procura di Milano ha eseguito il sequestro preventivo di un palazzo dismesso in cui era stato organizzato un Escape Room "in violazione di qualsiasi norma sulla sicurezza". Il gioco in cui delle persone vengono chiuse in una stanza e devono riuscire a trovare l'uscita si svolgeva in zona Rogoredo, in via Medici del Vascello: i due piani utilizzati dalla società che aveva organizzato l'evento 'Dentro l'abisso' "erano privi di energia elettrica, le uscite di sicurezza erano oscurate e non c'erano telecamere di controllo", fanno sapere dalla procura. A denunciare il tutto ai vigili del fuoco è stato un partecipante che, con una lettera anonima, ha invitato a un controllo della struttura abbandonata "di proprietà dell'Enpam" fanno sapere gli inquirenti. La procura, indagano i pm Tiziana Siciliano e Sara Arduini, sta ricostruendo le responsabilità delle società coinvolte. L'evento horror, ben pubblicizzato, costava 44 euro a persona per due ore di presunto divertimento. I partecipanti dovevano cercare di scappare da 25 attori travestiti da mostri e zombie, il tutto in uno spazio di oltre 6.500 metri quadri. Ai partecipanti, una cinquantina per gruppo - tre gli eventi previsti a serata, in calendario anche uno spettacolo la sera di Halloween - veniva richiesto di lasciare il cellulare all'ingresso, veniva fornita una torcia e veniva fatta firmare una liberatoria. Da quanto finora ricostruito oltre alla violazione sulla legge antinfortunistica, la società organizzatrice sarebbe priva di qualsiasi autorizzazione per l'attività di pubblico spettacolo. L'intervento della procura è scattato sabato scorso, prima di uno spettacolo da tutto esaurito. Le responsabilità degli organizzatori sono al vaglio della procura.