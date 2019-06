Esce Milano Assassina, il nuovo libro di Fabrizio Carcano

Da oggi nelle librerie milanesi e nazionali il noir ‘Milano Assassina’, edito da Mursia Editore, decimo romanzo giallo prodotto dalla prolifica tastiera del 45enne giallista milanese Fabrizio Carcano, giunto al decimo libro in appena otto anni, dopo il successo clamoroso nel 2011 del primo romanzo, Gli Angeli di Lucifero, e dei successivi romanzi, tutti ambientati nella Milano di oggi.

In ‘Milano Assassina’ per la prima volta Carcano abbandona il suo caratteristico taglio esoterico/religioso, con approfondimenti storici e artistici, in particolare su Leonardo da Vinci o altri personaggi che a Milano hanno regalato fascino e mistero, per addentrarsi invece in quello della cronaca nera, insieme al suo commissario Bruno Ardigò, capo della sezione Omicidi, personaggio che negli anni ha conquistato decine di migliaia di lettori in tutta Italia valicando i confini di Milano.

“Questo romanzo – spiega Fabrizio Carcano - nasce dalla cronaca quotidiana. Quella del 2018, in cui a Milano, sui muri, più volte sono apparsi manifesti inneggianti alle BR, alla lotta armata e alla terrorista Nadia Desdemona Lioce, oppure scritte spray contro il generale Dalla Chiesa, contro la Polizia e la magistratura, contro alcune vittime del terrorismo, o ancora per invitare alla rivoluzione, ad attaccare lo Stato e a colpire gli esponenti di Governo. Senza contare i piccoli attentati incendiari alle sezioni politiche. Tutti elementi che mi hanno spinto a cimentarmi in questo noir scritto tra l’altro tra dicembre e gennaio, intrecciandosi ulteriormente con la cronaca di quelle settimane, in cui si intensificava la caccia a Cesare Battisti fino al suo arresto e alla sua estradizione. Giorni in cui l’opinione pubblica e la politica riscoprivano i nomi dei tanti ex terroristi tutt’ora latitanti, protetti dalla Francia o da stati centroamericani, assassini condannati dai nostri tribunali, che non hanno mai pagato per i loro crimini.

In ‘Milano Assassina’, Carcano - già ribattezzato il Dan Brown milanese per via del successo del suo primo romanzo Gli Angeli di Lucifero (il più scaricato nel 2017 dai lettori milanesi nelle metropolitane nell’ambito dell’iniziativa ‘Milano da leggere’, con 17mila download in 80 giorni) – riporta a Milano due vecchi terroristi 60enni usciti dalla scena dal lontano 1981, ma intenzionati a far ripartire la lotta armata sotto la Madonnana, innestando fatti di cronaca realmente accaduti negli anni ’70 e ’80 con una trama di fantasia che si sviluppa nel dicembre 2018, dove una Milano pronta per il Natale viene sconvolta da una catena di sanguinosi omicidi legati agli ormai lontani anni di Piombo.

“Ma tengo a precisare – ci tiene a sottolineare Carcano - come questo libro non abbia la pretesa di spiegare o ricostruire nessuno degli avvenimenti citati e non contenga alcuna declinazione politica o giudizio politico dei fatti passati o recenti. Milano Assassina – quasi interamente ambientato tra il centro, la zona dello scalo di Porta Romana, il Casoretto e Quarto Oggiaro - è un noir di taglio poliziesco, che racconta una storia di terrorismo e crimine comune, attraverso un viaggio nella Milano di oggi, la Milano che sono abituato a descrivere con i miei noir, con le sue bellezze e le sue storture”.