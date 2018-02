Esplosione in unâ€™azienda chimica: sei operai feriti, case evacuate

Esplosione in un’azienda chimica: sei operai feriti, case evacuate



Esplosione in un'azienda di Bulgarograsso (Como), la Ecosfera, che si occupa del trattamento di rifiuti speciali. Sette lavoratori sono rimasti feriti, uno dei quali in codice rosso e gli altri in codice giallo. Ci sarebbe poi un numero imprecisato di codici verdi.



L'Azienda regionale che si occupa dell'emergenza sanitaria ha attivato, anche a livello precauzionale, un'unità di decontaminazione per il rischio chimico, in attesa dei rilievi dei vigili del fuoco.

"A seguito delle rilevazioni da parte dei tecnici di Arpa Lombardia si comunica che al momento non ci sono sostanze tossiche disperse in atmosfera". Lo comunica l'agenda regionale per la protezione ambientale in una nota pubblicata sul sito del comune di Bulgarograsso, dove è avvenuta un'esplosione all'interno di un'azienda di rifiuti.