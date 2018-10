Esplosione in una ditta di solventi: 15 feriti nel Milanese, 1 grave

Marcallo con Casone (Milano): esplosione alla Solvet

Quindici persone ferite, un uomo di 38 anni gravemente ustionato. È il bilancio di un'esplosione che si è verificata questo pomeriggio nella ditta di solventi Solvet di Marcallo con Casone, nel Milanese. L'operaio che ne è uscito con i danni peggiori è un uomo di 38 anni che ha riportato ustioni su volto, collo e torace. Le sue condizioni sono giudicate serie ma non è stato ancora possibile stabilire l'entità delle ferite.

Altre 14 persone sarebbero rimaste coinvolte nella deflagrazione di cui non si conosce l'esatta causa. Sul posto, in via Sciesa 45, sono stati inviati diversi mezzi dei vigili del fuoco e del 118. Al caso lavorano i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.