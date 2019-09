Esplosione in una fabbrica di canapa a Trezzano: operaio gravissimo

Esplosione in fabbrica di canapa a Trezzano: operaio gravissimo

Un dipendente della ditta Tree of light di Trezzano Sul Naviglio (Milano), che in seguito ad un esplosione e' andata a fuoco questo pomeriggio, e' in gravissime condizioni. Stando a quanto appreso, l'operaio e' stato trasportato in elisoccorso in ospedale. Ci sono anche altri due feriti gravi, trasportati in codice giallo. In tutto sul posto sono state inviate 5 ambulanze. I vigili del fuoco sono ancora intenti a domare le fiamme, alte fino a 10 metri. Tree of light produce cannabis light.