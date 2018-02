Espulsioni di massa dal Psi. Il reato? Sostenere Leu. Biscardini out





Non si conosce ancora il numero complessivo, ma sembrerebbe che tutti i socialisti che hanno dichiarato di sostenere la lista di Liberi e Uguali, o comunque di non votare le lista del Psi alle prossime elezioni, siano stati o stiano per essere espulsi dal partito dove ancora militano. Lo si evince da alcune lettere di espulsione inviate in questi giorni dalla Commissione di Garanzia di Milano ad alcuni iscritti a partire da Roberto Biscardini, iscritto al Psi dal 1974, che ha dichiarato: “Vedremo più avanti la legittimità di questa decisione, ma certamente è un gesto politico e di pura intimidazione nei confronti di tutti quegli iscritti che da tempo non condividono più le scelte politiche della segreteria nazionale Psi e di tanti che, per le stesse ragioni, in queste elezioni non intendono votare il partito, ormai assolutamente schiacciato sulle posizioni del Pd. Un’intimidazione anche nei confronti di coloro che lo avrebbero fatto nel segreto dell’urna, così come è già avvenuto il 4 dicembre 2016 quando, in netta contrapposizione con la segreteria socialista, moltissimi socialisti organizzarono i Comitati per il No. Quello che l’attuale Psi non vuole ammettere è che il socialismo non ha più casa in quel partito, per le scelte scellerate fatte in questi ultimi anni al governo e in parlamento, che hanno stravolto sia l’identità che le ragioni fondative del Psi. Il socialismo c’è ancora, ma non si riconosce più in questo partito socialista, è nella società, è largo e va riorganizzato partendo dal disagio economico e sociale di tanti giovani e di tanti cittadini che vivono in difficoltà, senza lavoro, senza tutele e senza fiducia nel futuro. La separazione forzata oggi dal Psi, o meglio la separazione del Psi da una prospettiva socialista, è il vero dramma che attraversa il partito. Aspettiamo il 5 marzo e poi si vedrà. E comunque è solo dalla crisi della sinistra e dalla capacità di ammettere i propri errori che può rinascere forte una prospettiva socialista per la nostra società. Questo è tutto ciò per cui metterci passione”.