Esselunga, nasce La Esse: store più piccolo con bar e co-working

Uno store di dimensioni più contenute e con all'interno un bar con cucina a vista: anche Esselunga sperimenta il format del negozio di prossimità, con il progetto La Esse, che parte da Milano in Corso Italia, nell'ambito di una più ampia strategia di posizionamento come food company.

Lo store è stato inaugurato mercoledì scorso e si sviluppa su due livelli. Al piano inferiore è stato sviluppato il market di dimensioni “local”, in quello superiore si trova la parte di caffetteria e ristorazione con l’aggiunta dei prodotti di pasticceria a marchio Elisenda, frutto di una collaborazione con Da Vittorio e con la famiglia Cerea. Sono inoltre presenti spazi di coworking.

I prodotti in vendita nel market di corso Italia sono dotati di etichette Rfid e la procedura di acquisto è più rapida, perché al momento del pagamento c’è un sistema in cassa che riconosce in automatico i prodotti e calcola l’importo complessivo. Per i clienti che hanno collegato la propria Fidaty alla carta di credito, la procedura di pagamento diventa ancora più rapida.

La Esse offre infine la possibilità, come riferisce Pambianconews.com, di ritirare velocemente ai locker la spesa fatta online, scegliendo tra tutti i prodotti disponibili sul sito di e-commerce, circa 15mila, e non solo tra i 2.500 presenti nel nuovo format.