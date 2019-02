"Essere Leonardo da Vinci": incetta di premi ai Festival negli Stati Uniti

"Essere Leonardo da Vinci": incetta di premi negli Stati Uniti

È partita nel migliore dei modi la partecipazione ai più importanti e interessanti Festival di tutto il mondo del film “ESSERE Leonardo da Vinci. Un’intervista impossibile” di Massimiliano Finazzer Flory.

Il film è infatti stato premiato negli Usa come:

Winner Best Narrative Feature - Festigious International Film Festival 2019 Los Angeles

Winner Best Actor - Actors Awards Los Angeles January 2019

Winner Honorable Mention: Narrative Film - Los Angeles Film Awards 2019

Mentre nella versione del cortometraggio come:

Winner Best Indie Filmmaker – New York Film Awards 2019

Winner Best Indie Filmmaker - Top Shorts Film Festival January 2019.

Sono 23 i Paesi nel mondo in cui è prevista la distribuzione tra cui oltre gli USA in Cina e in India. In Italia sarà nelle sale d’essai da fine Maggio 2019 in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema D’essai.

Il film ha due versioni:Cortometraggio di 24 minuti con la co-regia di Finazzer Flory e CavalcaAnno di produzione: 2018

LUNGOMETRAGGIO Durata: circa 80 minuti

Ispirato dal cortometraggio

Anno di produzione: 2019

In distribuzione nelle sale cinematografiche da maggio 2019

Paese di produzione: Italia

Paesi di coproduzione: Stati Uniti, Francia

Sceneggiatura di Massimiliano Finazzer Flory su testi originali di Leonardo da Vinci

Regia: Massimiliano Finazzer Flory

Con Massimiliano Finazzer Flory, Jacopo Rampini, Gianni Quillico, Silvia Carusillo, Julia Kent, Natalia Strozzi Guicciardini

Lingua: italiano, inglese, francese, spagnolo, cinese

Lingua dei sottotitoli: inglese, francese, spagnolo, cinese, russo, arabo Anteprima: 31 gennaio Avon Cinema, Providence, Rhode Island (USA)

Un film unico nel suo genere dedicato a Leonardo da Vinci in occasione dei 500 anni della scomparsa del genio universale dove set e opere d’arte sono tutti autentici dalla casa natale di Leonardo a Vinci fino allo Château Royal d'Amboise e la dimora dove Leonardo è scomparso a Clos-Lucé e ancora a Vigevano le Scuderie, le Sotterranee, la Strada coperta, il Castello. A Milano: San Sepolcro, la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, gli “Orti di Leonardo”, la Sacrestia del Bramante, il Castello Sforzesco, la Sala delle Asse, l’Archivio di Stato dove è stato girato l’unico l’autografo di Leonardo esistente al mondo. Infine alle cascate dell´Acquafraggia studiate dal genio. E naturalmente Firenze all’Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella e alla Basilica di Santa Maria Novella per mettere in scena il Leonardo botanico.Girato tra Stati Uniti, Francia e Italia l’incedibile make-up del volto di Finazzer e una recitazione coreografica che incarna il corpo di Leonardo restituendoci non solo la sua storia ma anche in termini registici e di questo forse uno dei valori più importanti dell’opera l’influenza di Leonardo anche nella nostra estetica cinematografica.

Un'icona universale, 500 anni dopo la sua morte. Un film che tiene insieme l'originalità linguistica attraverso il linguaggio del Rinascimento e la qualità tecnologica del nostro tempo.