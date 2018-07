Estate a Milano, dall'antico campanile al castello Sforzesco: ecco cosa fare

Queste e molte altre iniziative arricchiscono questo weekend a Milano. Di seguito, scopri 5 consigli su cosa fare a Milano.

1/5 ULTIMO WEEKEND: SALITE PANORAMICHE SUL PIU’ ANTICO CAMPANILE DI MILANO





Dopo il successo delle prime date, ripartono le visite al più antico Campanile ancora in funzione di Milano con oltre 1.000 anni di storia sul quale per tutto Giugno sarà possibile salire per un emozionante percorso panoramico.

C’è una storia straordinaria intorno a questo luogo fatta di martiri, miracoli, combattenti, amori e Santi. Tanto cara ai milanesi questa chiesa anche nota come la Chiesa delle Spose dove infatti per diversi anni, le spose milanesi deponevano il loro bouquet indirizzando una preghiera per la felicità del loro matrimonio. Tutti quei sospiri della storia sono passati sotto l’ombra del Campanile.

DOVE: Campanile dei sospiri, Corso Italia, 32

QUANDO: fino al 15 Luglio 2018

PREZZO: 10€

INFORMAZIONI: clicca qui

2/5 CINEMADAYS 2018





A molti di noi piace andare al cinema durante le sere. Tra le iniziative del MiBACT, una molto apprezzata per gli amanti del cinema, sono le serate con biglietto a 3€ in determinati giorni del mese.

DOVE : nei cinema di Milano

QUANDO : dal 9 al 15 Luglio 2018

PREZZO: 3€

INFO: clicca qui

3/5 ESTATE SFORZESCA





Estate Sforzesca torna ad animare il Cortile delle Armi del Castello con oltre 70 spettacoli di musica, teatro e danza - gratuiti o a prezzo ridotto - dal 9 Giugno al 26 Agosto 2018.

In programma: performance di musica classica, jazz, folk e pop; pièce teatrali in cui la musica è protagonista, incursioni dal mondo circense e rivisitazioni di classici; serate dedicate alla danza.

DOVE: Castello Sforzesco, piazza Castello

QUANDO: dal 9 Giugno al 26 Agosto 2018

INFO: clicca qui

4/5 BON THON FISH & COCKTAILS





Bon Ton fish & cocktails presenta un'atmosfera calda ed accogliente, piatti freschi e stuzzicanti accompagnati da cocktails o bollicine con vista sull'Arco della Pace.

Nel menù potrai trovare: paccheri ai crostacei, alici ripiene, tataki di tonno, polpettine di mare al sugo, carpaccio di pescato del giorno, affumicati di tonno e molto altro ancora.

DOVE: Bon Thon fish & cocktails, Piazza Sempione, 6

ORARIO: tutti i giorni dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 1.00

INFORMAZIONI: clicca qui

5/5 QUANDO IL LUSSO DIVIENE COLORE. I MARMI DELLE TERME ERCULEE DI MILANO





Il Civico Museo Archeologico di Milano ospita l'esposizione Quando il lusso diviene colore. I marmi delle terme Erculee di Milano.

Tramite i numerosi ritrovamenti durante gli scavi per la costruzione della nuova linea metropolitana di Milano, la mostra racconta la ricchezza dell'apparato decorativo delle terme fatte erigere dall'imperatore Massimiano Erculeo tra la fine del III secolo e l'inizio IV secolo d.C. nella zona compresa tra

DOVE : Civico Museo Archeologico, Corso Magenta, 15

QUANDO : dal 31 Maggio al 23 Settembre 2018

ORARIO: dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 17.30

PREZZO: 5€

INFORMAZIONI: clicca qui





