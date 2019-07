Estate, balbuzie: corsi per prepararsi agli esami orali di riparazione

La balbuzie non va in vacanza e in estate il Centro Medico Vivavoce va incontro alla richiesta dei suoi pazienti e apre alla possibilità di frequentare 5 corsi straordinari – perché fuori programma – per tutto luglio, agosto e settembre. Tutti, prima che inizi la scuola.

Dopo le ultime fatiche della maturità e degli esami di terza media, in cui abbiamo sentito la fatica crescere nell’animo di molti ragazzi che soffrono di balbuzie, si ripresenta per altri l’ostacolo dei debiti scolastici, in cui l’orale ha un peso spesso consistente.

Dare i numeri della balbuzie è sempre complesso. La variabilità del fenomeno, la difficoltà della diagnosi e i casi di remissione spontanea rendono difficile una stima del disturbo di fluenza.

Secondo i dati del MIUR , su una popolazione italiana di studenti delle scuole superiori di secondo grado pari a 2 milioni e 800mila, il 42% termina l’anno scolastico con debito (Fonte: studenti.it). Una percentuale molto alta, tale da aver reso necessario istituire corsi di recupero e attività di sostegno come parte integrante dell’offerta formativa di ciascun istituto.

La balbuzie ha un’incidenza in Italia pari all’1,5% della popolazione. I balbuzienti under 18 sono circa 150.000, di cui 39.000 tra i 14 e i 19 anni. Conservando la percentuale del 42% dei ragazzi con debito, i loro coetanei con disfluenza che si presentano all’esame di riparazione a settembre sono circa 16.000.





Per aiutare questi ragazzi e sollevare le famiglie da una difficoltà che spesso cambia le relazioni e impedisce un dialogo costante capace di rivelare il mondo interiore dei più giovani, il Centro medico Vivavoce propone 5 corsi ravvicinati per accogliere le richieste e preparare i ragazzi in tempo per l’inizio della scuola:

· Da domenica 7 luglio a venerdì 12

· Da lunedì 15 luglio a venerdì 19

· Da lunedì 22 luglio a venerdì 26

· Da martedì 20 agosto a domenica 25

· Da domenica 1° settembre a venerdì 6

Il percorso riabilitativo di Vivavoce si basa sul Metodo MRM-S (Muscarà Rehabilitation Method for Stuttering) - l'unico in Italia ad essere dimostrato scientificamente - e prevede un lavoro di rieducazione della persona nella sua totalità e soggettività. Si tratta di un intervento multidisciplinare per che va dalla correzione del controllo motorio per la produzione del suono alla gestione del linguaggio in contesti di ansia e stress. Il team comprende infatti figure come psicologi, logopedisti e fisioterapisti, che mettono a disposizione la loro esperienza anche per tutti i disturbi del linguaggio e dell’apprendimento.

La sede dei corsi è in viale Pergolesi 8 a Milano, a sole due fermate dalla stazione centrale e a poche centinaia di metri dalla fermata Loreto-Piazza Argentina.

Per informazioni, nel rispetto della privacy ed evitando l’obbligo di chiamata, senza alcun impegno, è possibile scrivere alla segreteria a info@vivavoceinstitute.com oppure inviare direttamente un WhatsApp al numero +39 334 728 8188 per fissare un colloquio completamente gratuito.