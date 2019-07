Estate, Fondazione Somaschi: servono prodotti per l’igiene personale

Bagnoschiuma e shampoo, schiuma da barba e rasoi, spazzolini e dentifrici, detersivo o sapone da bucato. Sono i prodotti per l’igiene personale e la lavanderia – rigorosamente nuovi – che la Fondazione Somaschi sta raccogliendo per continuare ad aiutare, anche d’estate, le persone in difficoltà che ogni giorno a Milano frequentano il Drop-in, centro di accoglienza diurno in piazza XXV Aprile.

Al Drop-in, dall’inglese “piccola sosta”, le persone senza fissa dimora e in stato di grave marginalità trovano infatti uno spazio di tregua in cui riprendersi dalla fatica dello stare in strada e dall’osservare le sue leggi. Ciò significa potersi rifocillare e usufruire del servizio docce, wc e lavanderia ma anche trovare ascolto e dialogo in un ambiente sicuro e confortevole.

Ogni mese la struttura conta in media 1250 accessi e offre oltre 250 docce e 75 lavatrici. Il servizio è attivo sei giorni alla settimana e per accedere è necessario effettuare un colloquio conoscitivo con gli operatori a seguito del quale viene rilasciata una “tessera” per l’ingresso. Oltre ad ascolto e compagnia, qui vengono forniti supporto educativo, orientamento a servizi territoriali più specifici o a quelli sanitari, monitoraggio delle patologie in corso, orientamento al lavoro e a percorsi di formazione.

La Fondazione Somaschi fa appello dunque alla generosità dei milanesi, e non solo, perché possano donare almeno uno di questi prodotti fondamentali per garantire cura e igiene di sé a chi vive in strada, rendendo così la loro vita più dignitosa.

La raccolta è aperta fino a venerdì 9 agosto e i prodotti potranno essere spediti o consegnati presso la sede di Milano della Fondazione Somaschi, in piazza XXV Aprile 2, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Per informazioni 02 62911975 o donatori@fondazionesomaschi.it.

La Fondazione Somaschi Onlus

Da oltre 500 anni, sull’esempio di San Girolamo Emiliani, i Padri Somaschi offrono accoglienza e aiuto alle persone più vulnerabili. Fondazione Somaschi Onlus, attiva dal 2012, raccoglie l’eredità somasca accorpando le opere sociali e assistenziali della provincia lombardo-veneta e ligure-piemontese attraverso la collaborazione di religiosi e laici che lavorano insieme con passione e professionalità.

La Onlus accoglie chi ha bisogno e vive ai margini della società con diverse modalità di intervento, per strada e nelle proprie case, che vanno dai servizi di bassa soglia alla residenzialità.

I beneficiari sono persone senza dimora, minori allontanati dalle famiglie, donne vittima di violenza e di tratta, sole e con figli, migranti, persone fragili e con dipendenze, malati di HIV, gruppi rom. A ciascuna persona è riservata un’attenzione esclusiva e un percorso adatto a ogni specifica esigenza e potenzialità, con particolare attenzione al reintegro sociale e lavorativo.

Oggi in Fondazione Somaschi operano circa 250 operatori (educatori, psicologi, assistenti sociali, mediatori culturali) e altrettanti volontari. La Onlus gestisce, principalmente in Lombardia ma anche in Liguria, Piemonte e Sardegna, 28 comunità, 35 appartamenti di housing sociale, 20 appartamenti per l’autonomia, 5 centri di accoglienza per migranti (per un totale di 160 posti letto), 1 centro diurno per persone senza dimora. Sono inoltre 5 le unità di strada settimanali organizzate a Milano e nell’hinterland per offrire aiuto alle donne vittima di sfruttamento sessuale.