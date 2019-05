Europee: +Europa chiude la campagna elettorale domani a Milano

Emma Bonino, Benedetto Della Vedova e i candidati di +Europa chiuderanno la campagna elettorale per le Europee nel pomeriggio di domani a Milano, con una manifestazione itinerante: un autobus a due piani, 'brandizzato' +Europa, tocchera' varie piazze della citta', dove saranno allestiti dei gazebo per incontrare i cittadini. L'appuntamento per i giornalisti e' a Piazza della Scala alle ore 16,30: l'autobus - un double decker rosso, inglese, "scelto per sottolineare l'avversita' di +Europa alla Brexit" - si fermera' poi alle 17,30 a piazza Cordusio, alle 18 a piazza Cadorna, alle 18,30 a Corso Buenos Aires, al civico 5, per terminare la corsa nella sede milanese di +Europa in via Vincenzo Forcella 9/a. Successivamente, dalle 21 circa, Emma Bonino interverra' al 'MI AMI' festival, all'Idroscalo Milano presso il Circolo Magnolia, per parlare "dell'importanza dell'Europa unita e del voto".