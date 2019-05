Europee: Irene Tinagli donna più votata nel Nord

E' Irene Tinagli la donna piu' votata del Nord (circoscrizioni sia Est che Ovest) con oltre 105.347 preferenze. A confermarlo e' la stessa neo-eletta eurodeputata oggi in una conferenza stampa post-voto convocata dal Pd metropolitano a Milano. Una "grande responsabilita'", secondo lei, quella di rappresentare il voto delle democratiche. L'economista ed ex rappresentante di Scelta Civica ha spiegato che la sua candidatura nelle liste Dem "e' arrivata quasi all'improvviso" che "la campagna elettorale e' stata intensissima e difficile, ma la sfida adesso e' grande, non c'e' da adagiarsi".