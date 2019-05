Europee, Pisapia: "Centrosinistra largo, continuiamo così"

Giuliano Pisapia, con quasi 264mila preferenze, è stato il più eletto nella circoscrizione Nord Ovest per il Pd, del quale era capolista. Così l'ex sindaco di Milano commenta l'esito del voto: "Il risultato delle elezioni dimostra che l’impegno per costruire una vera alternativa di governo con un centrosinistra largo e plurale sta iniziando a dare i suoi frutti. La strada è quella giusta, il cammino non sarà breve. Le elezioni europee sono state un importante passo in avanti che ci esorta a proseguire con forza in questa direzione, riunendo tutte le forze progressiste, del civismo, dell'associazionismo che si possano riconoscere in un progetto comune di governo. Per il centrosinistra adesso è il momento dell’unità perché la destra è forte ma non è imbattibile, come dimostra il suo isolamento in Europa. Da parte mia voglio ringraziare le tantissime persone che mi hanno dato fiducia, è stata una esperienza straordinaria, ho sentito un grande affetto e volontà di cambiare insieme. Grazie a tutti"