Europee, Salvini: "Voglio il 40% anche a Milano"

"I risultati del Pd a Milano? Noi siamo cresciuti, ma faremo meglio. Se gli elettori non ci hanno votato, la colpa non e' loro ma nostra eventualmente, perche' non abbiamo fatto abbastanza". Cosi' il segretario della Lega Matteo Salvini, in conferenza stampa nel quartier generale di via Bellerio, commentando l'esito delle elezioni europee, in particolare il dato del Pd primo partito nel capoluogo lombardo. "Ho chiamato Attilio Fontana, la Lega in Lombardia ha superato il 43% e il comune piu' leghista e' Caravagna, in provincia di Como, dove abbiamo superato l'80%", ha aggiunto.

"In tutte le Regioni d'Italia c'e' almeno un Comune dove la Lega e' primo partito con 40% o piu' dei voti. Sono percentuali che voglio portare anche nella mia Milano". Cosi' Salvini: "Nella mia citta' noi abbiamo guadagnato dieci punti percentuali in un anno. Qualunque pescatore sa che pazienza, costanza e perseveranza sono la prima dote per arrivare a buon fine"

Fontana: "Ora basta discussioni su grandi opere, tassasioni e autonomia"

Il risultato delle elezioni europee "e' andato oltre a quello che pensavo. Pensavo intorno al 30%, siamo al 34%, un grandissimo risultato, in provincia di Varese poi ancora di piu'". Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, oggi a margine dell'assemblea degli industriali varesini. Fontana non vede "assolutamente" rischi per il governo, "ma credo che sia giunto il momento di concretizzare quelli che sono i progetti per i quali siamo stati eletti e per i quali la gente ha dimostrato che vuole che vengano realizzati. Mi riferisco alle grandi opere, alla nuova tassazione e all'autonomia. Sono tre punti sui quali non si puo' piu' discutere. Ci vuole che si dica finalmente la parola fine a questi traccheggiamenti a questi continui rinvii. Basta, dobbiamo portare a casa questi risultati perche' li vuole la gente"