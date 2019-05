Europee, seggi aperti dalle 7 alle 23, 51 milioni di italiani al voto



Seggi aperti fino alle 23 oggi per il rinnovo del Parlamento Europeo. Sono circa 427 milioni i cittadini chiamati al voto nei 28 Paesi membri, 51 milioni in Italia per scegliere i propri 76 rappresentanti a Strasburgo (73 in carica subito, gli altri 3 dopo la Brexit).



Nel nostro Paese si vota anche per eleggere 3.800 sindaci e il presidente della Regione Piemonte. Tra i primi rappresentanti delle nostre istituzioni al seggio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha votato a Palermo, poco dopo le 9 all'istituto comprensivo "Giovanni XXIII - Piazzi" nel quartiere Liberta'.



Tra i leader delle principali forze politiche, votano a Roma il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti (alle 10 alla scuola "Giuseppe Gioacchino Belli", in via Antonio Mordini), Emma Bonino di +Europa (alle 11.30 all'istituto "Vittoria Colonna" di via Arco di Monte), Giorgia Meloni (alle 18 nel seggio allestito nella scuola "Vittorio Bachelet" di Viale Beata Vergine del Carmelo).



Il capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, vota a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli (alle 11 all'istituto comprensivo Sulmona, in via Sandro Pertini 37), mentre a Milano votano il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi (alle 12, nel seggio di via Scrosati), e il leader della Lega, Matteo Salvini, nel pomeriggio al seggio di Via Piero Martinetti).

Elezioni: in Lombardia al voto anche in mille Comuni



Lombardia al voto anche per il rinnovo di sindaco e Consiglio comunale di 990 Comuni. I centri con piu' di 15mila abitanti - quindi con la possibilita' del ballottaggio, in programma il 9 giugno - sono 34.



I capoluoghi di provincia tre: Pavia, Bergamo e Cremona. In tutto gli elettori coinvolti sono circa 3 milioni e mezzo. Sono, infine, le prime elezioni per Borgocarbonara (Mantova), Cadrezzate con Osmate (Varese), Colli Verdi (Pavia), Piadena Drizzona (Cremona), Solbiate con Cagno (Como) e Vermezzo con Zelo (Milano), i sei nuovi comuni istituiti di recente.

Europee, affluenza ore 12: Lombardia al 20,80%



La regione in cui l'affluenza per le Europee alle ore 12 è stata più bassa è la Sicilia con l'8,63%, nel 2014 era stata il 9,34%. Quella in cui è stata più alta è l'Emilia Romagna con il 22,96%, nel 2014 era stata il 23,56%. Lo rende noto il sito del Viminale. In Abruzzo è stata del 14,13% (16,62% nelle passate elezioni), Basilicata 11,435 (11,87% nel 2014), Calabria 10.98% (10,66), Campania 11,42% (12,90%), Friuli Venezia Giulia 19,17 (18,61), Lazio 16,55% (14,72), Liguria 20,09% (19,92), Lombardia 20,80% (20,50).