Eusalp, Fontana: soddisfatti per anno presidenza Regione Lombardia

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha aperto i lavori, attraverso un videomessaggio, dell'Assemblea Generale inaugurale del '3rd Eusalp annual Forum' in svolgimento a Palazzo Lombardia. "Sono molto dispiaciuto di non poter essere presente - ha dichiarato Fontana, oggi a Roma per incontri istituzionali sul tema della riforma dell'Autonomia - all'Assemblea conclusiva dell'anno di presidenza della Regione Lombardia di Eusalp".

"Saro' presente domani - ha aggiunto - in occasione dell'apertura del Forum, e portero' il mio contributo per sottolineare che quest'anno abbiamo lavorato seriamente e in modo concreto su un argomento che merita attenzione. Possiamo essere davvero soddisfatti di questo anno di attivita', per cui vi auguro buon

lavoro".

"Siete, comunque, nelle ottime mani dell'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, che - ha concluso Fontana - in questi mesi ha dimostrato le proprie capacita' e il grande interesse per Eusalp".