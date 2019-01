Evasione fiscale: edilizia, 8 arresti a Bergamo

La Guardia di Finanza di Bergamo ha arrestato otto persone accusandole di una presunta evasione nel settore dell'edilizia. Le accuse sono di infedele dichiarazione dei redditi, emissione di fatture false, indebite compensazioni d'imposta e distruzione di scritture contabili.

Le indagini hanno portato alla luce due societa', con alle dipendenze oltre 300 lavoratori impegnati in diversi cantieri in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, che avevano dichiarato sedi fittizie a Milano. Il gip di Bergamo Lucia Graziosi ha disposto il sequestro di beni e disponibilita' finanziarie per oltre 19 milioni di euro.