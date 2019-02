Evento di Lealtà Azione con Patrocinio di Regione Lombardia: è polemica

Logo istituzionale di Regione Lombardia per una iniziativa organizzata da Wolf of the ring, associazione legata al gruppo di destra radicale Lealtà Azione. Si tratta dell'evento "Kids of the ring", che si svolgerà il 17 marzo: una gara di arti marziali per bambini il cui ricavato andrà a Bran.Co onlus, sempre facente riferimento a Lealtà Azione, promotrice di 'presidi per la sicurezza' in quartieri critici della città e specializzata nel distribuire i pacchi di Banco Alimentare... escludendo le famiglie non italiane.

"Senza pudore la Regione Lombardia continua a sponsorizzare e appoggiare iniziative di gruppi nazifascisti - ha dichiarato Matteo Prencipe, segretario provinciale della federazione milanese di Rifondazione Comunista - Le cambiali politiche per la campagna elettorale di alcuni consiglieri regionali della Lega, realizzata con l'appoggio dei fascisti, pare che le stia pagando la collettività".