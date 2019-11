Eversione destra: dal boss alla milanese miss Hitler, "Bruciamo Anpi ed ebrei"

E' stata battezzata "Ombre nere" l'operazione della Digos di Enna a carico di 19 estremisti di destra indagati per costituzione e partecipazione ad associazione eversiva e istigazione a delinquere. Un'inchiesta avviata due anni fa. In azione anche gli uffici di Siracusa, Milano, Monza Brianza, Bergamo, Cremona, Genova, Imperia, Livorno, Messina Torino, Cuneo, Padova, Verona, Vicenza e Nuoro. Eseguiti 19 decreti di perquisizione domiciliare emessi dalla procura distrettuale di Caltanissetta d'intesa con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo nei confronti di altrettanti estremisti di destra. L'attivita', diretta dalla procura di Caltanissetta, viene svolta sotto il coordinamento della Direzione centrale polizia di prevenzione - Servizio per il Contrasto dell'estremismo e del terrorismo interno e con la collaborazione del Servizio della Polizia postale e delle comunicazioni.

"Potremmo lanciare una molotov all'Anpi". Lo diceva intercettato dalla Digos di Enna, Pasquale Nucera, esponente di spicco della 'ndrangheta indagato nel blitz 'Ombre Nere' della Dda di Caltanissetta. C'e' anche il suo nome tra i 19 estremisti di destra che stamattina hanno subito perquisizioni in tutta Italia dalla Polizia. Ex collaboratore di giustizia, ascoltato in importanti processi come quello contro la 'ndrangheta stragista, durante il quale rivelo' che "un agente del Sismi voleva far evadere Riina con l'aiuto dei clan", oltre che dei legami tra mafia e massoneria. Nucera si era trasferito in Liguria, tanto da divenire tra i referenti di Forza Nuova. Secondo gli inquirenti era lui a offrire "canali sicuri e riservati" proponendosi come addestratore del gruppo e vantando "esperienza militare". Durante le perquisizioni gli agenti hanno rinvenuto anche un programma di 25 pagine per la costituzione di un nuovo partito nazista.

"Questi devono avere la stella di David marchiata a fuoco sulla fronte dalla nascita cosi' non sfuggono, le donne vanno sterilizzate tutte quelle cagne e gli uomini vanno castrati, questo e' il metodo migliore... io non capisco perche' Hitler non ci abbia pensato", diceva un'altro degli indagati che aggiungeva, "ammiro Hitler perche' li bruciava tutti. Sono razzista, fascista e sono felicemente omofobo". Tra gli indagati anche Francesca Rizzi, 26 enne milanese che aveva vinto un contest sui social chiamato "miss Hitler" e una mamma di 45 anni, originaria di Cittadella. "Io sposerei un ebreo solo per torturarlo giorno dopo giorno, gli tagli un dito poi glielo fai ricucire e poi gli tagli l'altro e poi cosi' giorno dopo giorno", diceva una di loro intercettata. In un'altra invece si legge: "Solo a parlare dei Giudei mi viene il prurito... brutte bestie... vanno sterminati tutti, vanno tutti ammazzati, ste bestie bastardi maledetti, guarda quanti morti stanno facendo... Questi vanno linciati, uno ad uno, ma anche andare a prenderli la notte, sono dei degenerati della societa', ma crepate tutti quanti, bastardi maledetti, morite".