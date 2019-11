Ex Ilva: Procura Milano indaga su false comunicazioni e reati fallimentari

Sono diversi i reati per cui la procura di Milano procede nell'inchiesta sull'EX ILVA aperta venerdì scorso. In particolare i pm si stanno concentrando, da quanto trapela, "su false comunicazioni e reati fallimentari". I pm Stefano Civardi e Mauro Clerici si stanno concentrando in particolare sui reati fallimentari, non è un caso che il fascicolo sull'ILVA sia finito nelle mani di cui si era già occupato di questo aspetto. Non solo: la procura starebbe procedendo anche per false comunicazioni, l'ipotesi è che potrebbero essere state fornite informazioni non corrette al mercato. Ancora in queste ore i magistrati sono al lavoro per definire in modo preciso i reati che solo pronti a contestare.

Commissari: "Inadempimento Arcelor Mittal è plateale"

"L'inadempimento" di ARCELORMITTAL è plateale e conclamato". E' uno dei passaggi del ricorso cautelare depositato dai commissari dell'ex Ilva contro la richiesta del gruppo franco-indiano di recedere dal contratto d'affitto. Per i commissari o l'obiettivo è "di forzare con violenza e minacce" un contratto che ARCELORMITTAL non ritiene più rispondente ai propri interessi oppure è di "distruggere un tradizionale concorrente" con iniziative senza ritorno che sarebbero in grado di "danneggiare irreparabilmente" l'Ilva, gruppo di "interesse strategico nazionale". Il tutto con ripercussioni gravissime sul fronte occupazionale e non solo. "Se un tale modus operandi fosse portato avanti", ciò che resterà - a dire dei commissari - saranno solo le "macerie" di un impianto compromesso, dando così ragione, a coloro che dicevano che l'obiettivo di ARCELORMITTAL era solo di "uccidere un proprio importante concorrente". Nel ricorso si ricorda che "ARCELORMITTAL non è un turista passato per caso per Taranto quale tappa per raggiungere una località balneare del Salento: è il maggior player mondiale nella produzione dell'acciaio che dopo oltre un anno di due diligence, verifiche tecniche, negoziazioni, sopralluoghi ed esami tecnici ha stipulato un contratto vincolate per l'acquisto dei complessi aziendali che rappresentano il cuore della industria siderurgica italiana".

Sindacati a Conte, 'Urgente convocazione Arcelor Mittal a Palazzo Chigi'

Una convocazione in tempi brevi a Palazzo Chigi di un tavolo di confronto con ArcelorMittal e i sindacati sulla vicenda dell'ex Ilva. E' la richiesta contenuta in una lettera che i sindacati hanno scritto al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al quale chiedono di "intercedere nei confronti della multinazionale, come già̀ avvenuto in occasione della vertenza Whirlpool, affinché́ venga sospesa la contestata procedura di recesso". A firmare la missiva sono i leader di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Anna Maria Furlan e Carmelo Barbagallo, insieme ai segretari generale di Fiom, Fim e Uilm Francesca Re David, Marco Bentivogli e Rocco Palombella.

ArcelorMittal: da giudici Milano invito a non spegnere altiforni

Non spegnere gli altiforni della ex Ilva fino alla definizione della causa civile. E' questo l'"invito" fatto dai giudici di Milano, tramite il presidente del Tribunale Roberto Bichi, ad Arcellor Mittal. Fonti giudiziarie spiegano che, non essendoci un provvedimento diretto alle parti poiche' la prima udienza e' il 27 novembre, quelllo di Bichi e' solo un 'invito' alle parti, una sorta di moral suasion, ma importante visto che arriva da chi dovra' esprimersi sul ricorso d'urgenza promosso dalla ex Ilva nei confronti della multinazionale. Nei giorni scorsi, Arcelor Mittal aveva presentato ai sindacati un programma di chiusure scadenzate del siderurgico di Taranto che prevede che l'altoforno 2 sia fermato il 13 dicembre, l'altoforno 4 a fine dicembre e l'altoforno 1 a meta' gennaio.

Ex Ilva, Conte studia il piano B e sonda CDP

Oltre 40 minuti di colloquio per Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri con i vertici di Cassa depositi e prestiti a margine delle celebrazioni per i 170 anni della Cdp. Al centro del lungo confronto il tema più scottante dell'agenda politica ed economica del Paese: l'ex Ilva, ora che AncelorMittal sembra deciso a voltare le spalle a Taranto e alla produzione italiana d'acciaio. Il premier, racconta chi gli è vicino, lavora a tutte le opzioni: nulla deve rimanere intentato nella ricerca di soluzioni per il 'cantiere Taranto'. E anche il confronto con il colosso franco-indiano -che in queste ore sta vivendo un vero e proprio assedio da parte della magistratura italiana - è uno spiraglio che resta aperto, per quanto il cono di luce si faccia sempre più stretto. Al momento non c'è alcuna convocazione in agenda a Palazzo Chigi: Mittal attende un segnale, ma anche P.Chigi cerca di capire se da parte del colosso dell'acciaio ci sia la volontà di tenere in vita un filo che ormai appare sottilissimo. La diffidenza è tanta, mentre il governo confida nella pronuncia del 27 novembre del Tribunale Civile di Milano sul ricorso d'urgenza presentato dai commissari per fermare il recesso dei Mittal. I sindacati non restano a guardare: chiedono a Conte di riaprire il tavolo della trattativa, in serata salgono al Quirinale per parlare del dossier Ilva con il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Tra il Colle e Palazzo Chigi c'è un filo diretto e costantemente aperto su Taranto, ferma la volontà di uscire dall'impasse. Ma è dura venirne a capo, mentre l'unico appiglio al momento sembra quello offerto dalla magistratura. "Sono letteralmente assediati, magari Mittal cede - dice all'Adnkronos una fonte di governo - speriamo nel 27...". Intanto giovedì dovrebbe tenersi il Cdm in cui si farà il punto, con il contributo chiesto da Conte a tutti i ministri sul 'cantiere Taranto'.

ArcelorMittal: sindacati, azienda sospende spegnimento altoforni

ArcelorMittal ha sospeso la procedura di spegnimento degli altoforni: lo rendono noto i sindacati. L'azienda, spiegano i sindacati, ha convocato i coordinatori Rsu di Taranto in contemporanea con l'inizio dell'incontro dei leader di Cgil, Cisl e Uil, con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e ha comunicato la sospensione della procedura di spegnimento degli altiforni in attesa della sentenza del giudice di Milano.