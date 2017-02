La demolizione di Expo Gate

Expo, Corte dei Conti Lombardia: danno erariale da 1mln di euro



La Procura regionale della Corte dei conti della Lombardia ha notificato il primo atto di citazione per un danno erariale, quantificato in misura superiore ad un milione di euro, nell'ambito del procedimento di responsabilità amministrativa, istruito per le procedure di gara indette dalla società pubblica Expo 2015, già oggetto di procedimenti penali nei confronti di funzionari pubblici.



E' quanto comunica con una nota la stessa Corte dei Conti della Lombardia. Si tratta, in particolare, della procedura di gara per l'affidamento ''dell'appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle cd. Architetture di Servizio, afferenti al sito per l'Esposizione Universale anno 2015" aggiudicato al raggruppamento temporaneo di Imprese (Rtc) Impresa di Costruzione Maltauro - Cefla Società Cooperativa.



L'attività investigativa diretta ed effettuata dalla Procura della Repubblica di Milano ha consentito l'avvio dei paralleli procedimenti di responsabilità erariale con l'ausilio del Nucleo di Polizia Tributaria Milano della Guardia di Finanza, istruiti dalla Procura Regionale Contabile, anche con l'utilizzazione del protocollo d'intesa stipulato con la Procura penale.

DANNO ERARIALE - Paris, all'epoca direttore pianificazione e acquisti di Expo 2015 spa, era stato arrestato l'8 maggio del 2014 nell'inchiesta sulla cosiddetta "cupola degli appalti", assieme, tra gli altri, all'ex parlamentare Dc Gianstefano Frigerio, all'ex Pci Primo Greganti e all'ex senatore del Pdl Luigi Grillo. Qualche giorno dopo l'arresto, Paris aveva ammesso di aver turbato le gare d'appalto che gli venivano contestate e, in particolare, quella per le cosiddette 'Architetture di servizi'. E il 27 novembre 2014, poi, come gli altri arrestati, aveva patteggiato una pena di 2 anni, 6 mesi e 20 giorni con 100 mila euro di risarcimento alla societa' Expo 2015.



Le indagini penali della Procura di Milano hanno consentito, poi, l'avvio dei paralleli procedimenti di responsabilita' erariale dei magistrati contabili con l'ausilio del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano. La gara truccata e contestata a Paris riguardava, in particolare, la "progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle cosiddette Architetture di Servizio" che venne aggiudicata "al raggruppamento temporaneo di Imprese (RTC) Impresa di Costruzione Maltauro SPA - CEFLA Societa' Cooperativa". La gara, come spiegano i magistrati contabili, "avente un importo a base d'asta di euro 67.080.501,72, e' stata aggiudicata per l'importo contrattuale di ? 55.679.612,97, al netto del ribasso praticato in sede di gara, ma tuttavia, a seguito di varianti in fase esecutiva, tale importo e' stato incrementato in svantaggio della societa' pubblica con l'addizione dell'ulteriore somma di ? 2.916.797,61". E nel caso specifico e' stato contestato anche "il danno erariale da erogazione tangentizia a favore di pubblici funzionari connessa ad aggiudicazione di appalti" perche' "nessun imprenditore ragionevole corrisponde una utilita' ad un amministratore se non per ottenere un vantaggio superiore, o almeno pari, a tale erogazione". L'atto di citazione e' stato notificato a Paris dopo la chiusura delle indagini contabili.