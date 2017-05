Expo: dal 2 giugno riapre lo spettacolo dell'Albero della Vita



Sabato 27 maggio parte la seconda stagione del Parco EXPerience che vedrà raddoppiare l'area a disposizione del pubblico che sarà di 400 mila metri quadri contro i 190 mila della stagione 2016. Il prossimo sabato sarà infatti l'occasione di una apertura straordinaria per ospitare la Virgin Active Obstacle Race, una corsa unica in cui i concorrenti dovranno percorrere 7 Km superando una lunga serie di ostacoli. Experience tornerà poi il fine settimana successivo con l'apertura dalle 14 alle 23 per tutti i sabati e le domeniche. In alcuni giorni speciali, come il 2 giugno, sarà aperto anche il venerdì.



Dal 2 giugno inoltre gli spettacoli dell'Albero della Vita, realizzati da Balich Worldwide Shows, tornano con nuovi "day fountain show" con giochi d'acqua accompagnati da quattro brani musicali italiani: "Azzurro" di Adriano Celentano, "Occidentali's karma" di Francesco Gabbani, "Quello che le donne non dicono" di Fiorella Mannoia e "Sono solo parole" di Noemi. Al calare del sole ci sarà poi un nuovo spettacolo di 9 minuti con una esplosione di colori accompagnato nella sua ultima parte da una composizione originale del Maestro Roberto Cacciapaglia. Sempre nel fine settimana del ponte del 2 giugno, i visitatori, inoltre, potranno utilizzare quindici mongolfiere a volo libero e frenato protagoniste del Festival del Volo insieme a droni, aquiloni giganti, simulatori di volo oltre a convegni anche scientifici, mostre e laboratori sull'argomento. Lo stesso fine settimana ci sarà il Motorshow Experience con la presenza di auto e moto d'epoca della Scuderia del Portello.



Il 10 giugno tornerà protagonista lo sport e il divertimento con la Color Run, una corsa festosa di 5 Km organizzata in collaborazione con Rcs Sport. La stagione si concluderà anche quest'anno con Big Air and the City, la tappa della Coppa del Mondo di Freestyle Ski e Snowboard con il trampolino di neve più lungo mai realizzato in Italia.