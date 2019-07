Expo: domani a Milano sentenza per Sala accusato di falso



E' prevista per domani la sentenza nel processo milanese che vede tra gli imputati il sindaco Giuseppe Sala, in qualita' di ex commissario unico di Expo, accusato di falso materiale e ideologico per la presunta retrodatazione di due verbali con cui, il 31 maggio del 2012, vennero sostituiti due componenti della commissione di gara, in quanto incompatibili, per l'assegnazione del maxi appalto per la Piastra dei servizi dell'Esposizione universale del 2015.



I sostituti pg Vincenzo Calia e Massimo Gaballo, a maggio, hanno chiesto la condanna per il primo cittadino ad un anno e un mese davanti ai giudici della decima sezione penale (presidente del collegio Paolo Guidi). L'indagine sull'appalto della Piastra dei servizi ha avuto un percorso travagliato: era finita al centro dell'ormai noto scontro in Procura tra l'allora capo Edmondo Bruti Liberati e l'aggiunto Alfredo Robledo e venne, poi, avocata dalla Procura generale che la tolse ai pm e nelle nuove indagini fu iscritto Sala nel registro degli indagati.