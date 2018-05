Expo in Mind: dall'Esposizione universale al distretto dell'innovazione

Un ideale passaggio di testimone tra l’Esposizione Universale di Milano del 2015 e Mind (Milano innovation district) il parco della scienza, del sapere e dell’innovazione che si sta realizzando proprio sull’area che ha ospitato Expo. Questo il messaggio dell’incontro che si è svolto a Palazzo Italia a tre anni esatti dall’apertura dei padiglioni alla presenza dell’amministratore delegato di Arexpo Giuseppe Bonomi, del sindaco di Milano Giuseppe Sala e del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

“Abbiamo chiamato questa iniziativa ‘Expo in Mind. Energia per la vita, innovazione per la mente’ perché per noi è certamente importante l’eredità positiva che Expo ci consegna e che ancora segna la nostra area e tutto il territorio milanese. Una eredità -afferma Giuseppe Bonomi- che noi vogliamo valorizzare e portare nel futuro proprio con Mind, un progetto che guarda al domani puntando sulla ricerca scientifica e medica, sull’innovazione, sulle start-up, su grandi istituzioni accademiche”.

“Mind è un progetto già in fase di realizzazione, un progetto strategico per il futuro del nostro Paese come fu Expo. ‘Energia per la vita, innovazione per la mente’ descrive bene le linee guida della nostra azione che punta a creare una vera e propria città della scienza e della ricerca che in Italia ancora non c’è e che rappresenta un’occasione unica per poter competere a livello internazionale”, conclude Bonomi.